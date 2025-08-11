Москвича оштрафовали на 100 тысяч рублей за картинки с целующимися девушками*

Суд в Москве оштрафовал 33-летнего местного жителя Александра из-за двух картинок с целующимися девушками*, которые он сохранил на личной странице во «ВКонтакте» в 2017 году. Инстанция нашла в рисунках пропаганду ЛГБТ*, узнали «Осторожно, новости» .

Весной 2017 года москвич сохранил в альбом в своем профиле несколько десятков эротических картинок. Среди них были в том числе фото с голыми и целующимися девушками*. По данным издания, Александр не удалил эти рисунки, потому что давно не пользовался соцсетью «ВКонтакте».

Фотографии с девушками* обнаружили сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Изображения отправили на экспертизу, по итогам которой выяснилось, что картинки пропагандируют ЛГБТ*.

Александр не пришел на судебное заседание по своему делу. Его оштрафовали на 100 000 рублей.

Ранее москвича арестовали за мем с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером во «ВКонтакте».



*Движение признано экстремистским и запрещено в России