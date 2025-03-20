Москвича арестовали в аэропорту за связь с «террористической организацией»

Жителя Москвы задержали за мелкое хулиганство в аэропорту, после чего мужчина неожиданно заявил, что поддерживает связь с «террористической организацией». После этого его арестовали, сообщает « Осторожно, новости ».

Инцидент произошел 2 марта в аэропорту Внуково. Москвич Иван Ш. пытался вылететь за границу. При этом вел он себя странно и громко ругался, чем обратил на себя внимание силовиков.

На мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве из-за нецензурной ругани в общественном месте. Когда правоохранители начали беседовать с Иваном, тот признался, что поддерживает контакты с «террористической организацией».

В суде он также заявил о связи с некими террористами. Мужчина арестовали на 15 суток за административное правонарушение. Когда Иван вышел на свободу, на него уже было возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.

19 марта москвича отправили в СИЗО на два месяца. Столичное управление ФСБ расследует дело.

Ранее стало известно, что 17-летнего студента и 19-летнего повара, решивших сжечь мечеть в Подмосковье, будут судить как террористов. Им грозит до 20 лет тюрьмы.