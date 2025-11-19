Москвич выпал с 9-го этажа и не получил ни одной тяжелой травмы

сегодня в 17:46

39-летний москвич выжил после падения с 9-го этажа, отделавшись переломом

19 ноября на Медынской улице в Москве прохожие заметили лежащего на земле человека. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи обнаружили 39-летнего мужчину, упавшего с высоты девятого этажа. К всеобщему удивлению, падение не привело к трагическим последствиям, сообщает сайт MK.Ru .

Все произошло около 15:30.

После тщательного обследования в больнице медики диагностировали пациенту лишь компрессионный перелом позвоночника — травму, не несущую прямой угрозы жизни.

По словам врачей, мужчина «родился в рубашке». Для перестраховки его временно поместили в отделение реанимации, после чего выписали.

Известно, что счастливчик приехал в столичный регион из Кемеровской области и работает инженером. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

