Москвич выпал с 9-го этажа и не получил ни одной тяжелой травмы
19 ноября на Медынской улице в Москве прохожие заметили лежащего на земле человека. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи обнаружили 39-летнего мужчину, упавшего с высоты девятого этажа. К всеобщему удивлению, падение не привело к трагическим последствиям, сообщает сайт MK.Ru.
Все произошло около 15:30.
После тщательного обследования в больнице медики диагностировали пациенту лишь компрессионный перелом позвоночника — травму, не несущую прямой угрозы жизни.
По словам врачей, мужчина «родился в рубашке». Для перестраховки его временно поместили в отделение реанимации, после чего выписали.
Известно, что счастливчик приехал в столичный регион из Кемеровской области и работает инженером. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.
