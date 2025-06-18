Москвич разнес лопатой студию озеленения «Каштан»

На опубликованных в Сети кадрах видно, как среди ночи мужчина разбивает лопатой стеклянные двери. Затем он аккуратно, чтобы не порезаться, пробрался внутрь.

На других кадрах видно, что из окна помещения летят не только цветы в горшках, но и все, что попадалось ему под руку, в том числе стулья. Утром имущество, выброшенное в окно, обнаружили владельцы студии. Точные причины, почему дебошир решил вступить в бой с растениями, неизвестны.

Ранее в подмосковных Химках пьяная девушка в ночи нарушила покой жителей одной из многоэтажек. Она во дворе протаранила сразу три автомобиля, затем оскорбляла владельцев поврежденного транспорта и в итоге угодила в полицию.