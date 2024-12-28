Москвич распылил в метро перцовый баллончик и был задержан

26-летний москвич, ехавший в вагоне метро, повздорил с другим пассажиром и распылил перцовый баллончик, в результате пострадали люди. Хулигана задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице .

Инцидент произошел в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Баррикадная» до станции «Пушкинская». В какой-то момент между двумя пассажирами произошел конфликт. В результате один из мужчин распылил перцовый баллончик в сторону своего оппонента.

Затем оба пассажира устроили драку, их разняли очевидцы. Злоумышленник бросил баллончик и сбежал. В результате его действий пострадала другая пассажирка, которая находилась рядом во время потасовки.

На место прибыл наряд скорой помощи, пострадавших осмотрели. Личность злоумышленника установили, его задержали на станции метро «Савеловская». Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее школьница распылила перцовый баллончик в школе в Подмосковье. Некоторым ученикам после этого стало плохо, им понадобилась помощь врачей.