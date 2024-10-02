Москвич пытался продать ручной пулемет 1939 года за 150 тыс рублей

Сотрудники полиции задержали 25-летнего жителя столицы за попытку продать ручной пулемет Дегтярева «ДП-27» за 150 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники полиции выступили в роли покупателей и задержали мужчину в момент передачи денег в одном из гаражей на Часовой улице. Оружие было изъято.

В ходе допроса мужчина рассказал, что приобрел огнестрельное оружие у своего знакомого для дальнейшей продажи по выгодной цене. При этом задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В отношении жителя столицы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники полиции изъяли грецкие орехи с мефедроном у 32-летнего жителя Подмосковья. По данному факту возбуждено уголовное дело.