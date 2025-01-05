Москвич пострадал при взрыве моноколеса в квартире

SHOT: человек пострадал при взрыве моноколеса в квартире в Новой Москве

Человек пострадал при взрыве моноколеса в квартире многоэтажки в Новой Москве. Мужчину с ожогами госпитализировали в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в воскресенье утром в 16-этажке на Монаховой улице в Сосенском. В одной из квартир на 13-м этаже произошел взрыв, а затем из окна повалил густой дым. На место были вызваны пожарно-спасательные подразделения.

Позднее выяснилось, что причиной взрыва стало рванувшее моноколесо. Владельцу удалось потушить возгорание до приезда сотрудников МЧС, однако 51-летний мужчина получил ожоги II степени и сильно надышался гарью. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее в Архангельске взрывчатка рванула в доме 62-летнего пенсионера при попытке растопить печь. Мужчина спрятал взрывное устройство в дровах, чтобы его не украли, однако со временем забыл о нем.