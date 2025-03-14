Москвич почти 3 года насиловал у себя в квартире девочку-соседку

В Москве мужчина на протяжении нескольких лет насиловал малолетнюю девочку, живущую по соседству. Спустя 3 года ребенок рассказал обо всем матери, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Действия сексуального характера и изнасилования сосед совершал в период с июня 2022-го по февраль 2025 года в квартире на Бескудниковском бульваре. Когда девочка обо всем рассказала матери, та незамедлительно обратилась в полицию.

Соседа задержали. Ему предъявили обвинения по статьям об изнасиловании и иных действиях сексуального характера, всего 8 эпизодов. Следствие ходатайствует об аресте мужчины.

Ранее в Великобритании задержали студента из Китая, который в течение 5 лет накачивал девушек запрещенными веществами и совершал над ними акты сексуального насилия. От действий китайского студента пострадало около 50 женщин.