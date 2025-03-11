Накачивал наркотиками и снимал видео: китаец за 5 лет изнасиловал более 50 англичанок

В Великобритании задержали студента из Китая, который в течение пяти лет накачивал девушек запрещенными веществами и совершал над ними акты сексуального насилия, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на издание Associated Press.

Предполагается, что от действий китайского студента пострадало около 50 женщин.

28-летний гражданин КНР был арестован 6 марта после того, как у него дома обнаружили ужасающую подборку видео, где запечатлены сцены насилия над женщинами.

Все жертвы находились в бессознательном состоянии или в состоянии помутнения рассудка. В его доме также были найдены вещи, принадлежавшие жертвам, и наркотическое вещество, используемое для усыпления жертв.

По данным следствия, преступления совершались на протяжении пяти лет, с 2019 по 2024 год.

Задержанный заявил правоохранительным органам, что все пострадавшие добровольно соглашались на участие в «игре в изнасилование». На данный момент он признан виновным по одиннадцати случаям сексуального насилия и другим правонарушениям.