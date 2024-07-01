Москвич отдал мошенникам почти 60 млн рублей за один месяц

Мошенники обманули москвича на 59,9 млн рублей меньше чем за месяц

Житель Москвы за месяц отдал телефонным аферистам почти 60 миллионов рублей. Из-за действий мошенников мужчина не только лишился сбережений, но и влез в долги и кредиты, сообщает kp.ru со ссылкой на столичную прокуратуру.

На протяжении месяца злоумышленники связывались с жителем Москвы через мессенджеры, в том числе по видеосвязи. Мошенники представлялись сотрудниками финмониторгинга и правоохранителями, уверяя жертву, что его счетам грозит опасность.

С 31 мая по 28 июня россиянин перевел аферистам более 59,9 млн рублей. Он полагал, что отправляет деньги на «безопасные счета».

Аферисты почти ежедневно выходили на связь с мужчиной и даже вызывали ему такси, чтобы он доехал до банкомата и снял деньги.

Прокуратура Москвы контролирует установление лиц, причастных к мошенничеству.