Москвич незаконно зарегистрировал мусульманскую организацию в Котельниках

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Полицейские в ходе проверки территории обслуживания составили в Котельниках 16 административных протоколов на мигрантов за нарушение режима пребывания в РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму областного главка МВД РФ задержали 44-летнего москвича, подозреваемого в незаконном создании юрлица.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова рассказала, что мужчина специально представил в уполномоченные органы сфабрикованные документы для госрегистрации местной религиозной организации мусульман.

Следователи возбудили уголовное дело, жителю избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.