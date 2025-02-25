Москвич на радостях от «алкогольного all inclusive» умер в туалете на Пхукете

Mash: турист из Москвы умер в туалете тайского отеля после четырехдневного запоя

Турист из Москвы умер в туалете отеля на Пхукете после четырехдневного запоя. Мужчина отказывался от госпитализации, называя тайских врачей «мошенниками», сообщает Mash .

На тайский остров 42-летний москвич прилетел вместе с девушкой. Пара начала жить в гостевом доме около пляжа Камала. Пока спутница купалась, ездила на экскурсии и посещала вечеринки, ее парень сидел в отеле и занимался одним делом — распивал спиртное и курил.

На четвертый день пьянки москвичу стало плохо. Спутница туриста сказала, что возлюбленный стал выглядеть нездоровым, а его лицо приняло серый оттенок. Девушка предлагала вызвать скорую помощь, однако мужчина отказывался.

На следующее утро москвич умер. Его труп нашли в туалете отеля.

Ранее российский турист выпал из окна отеля на пальму и сломал позвоночник на Гоа в Индии.

