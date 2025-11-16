Москвич лишился почти 2 млн рублей и авто при попытке купить машину из Европы

Житель Москвы потерял около двух миллионов рублей и автомобиль, пытаясь приобрести машину из Европы через мессенджер Telegram, сообщает Baza .

Заманчивое предложение о продаже Skoda Octavia 2021 года выпуска мужчина нашел в Telegram-канале под названием «Автопригон из Евросоюза», который на данный момент уже удален. Администраторы канала обещали доступную стоимость, оперативную доставку и сниженную ставку утилизационного сбора.

По указанным контактным данным покупатель связался с человеком по имени Владислав и получил для ознакомления проект договора от компании ООО «Дженезис Карс», генеральным директором которой являлся Дмитрий Волчков. По словам потерпевшего, он перевел на счет данной компании сначала 658 тыс. 540 рублей, а затем еще 1 млн 141 тыс. 460 рублей, что в общей сложности составило 1,8 млн рублей.

После получения денежных средств мошенниками возникли трудности. Другой представитель компании сообщил покупателю о том, что Брянская таможня препятствует оформлению документации на ввоз транспортного средства. А Минская центральная таможня, по их словам, требует внести дополнительную плату за утилизацию. После обращения покупателя к таможенным органам выяснилось, что в их базе данных отсутствует информация о таможенном оформлении его автомобиля.

В Федеральной таможенной службе подтвердили увеличение случаев мошенничества в отношении граждан России, решивших приобрести автомобили за рубежом. С целью завоевания доверия потенциальных клиентов, злоумышленники регистрируют подставные юридические лица или приобретают компании с положительной налоговой историей, ранее предоставлявшие услуги по импорту транспортных средств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.