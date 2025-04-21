Москвич донес на школьника на электросамокате

Житель Москвы заметил катающегося на электросамокате школьника, после чего рассказал об этом компании Whoosh. В результате родителей несовершеннолетнего оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщает «Осторожно, Москва».

По данным издания, столичный школьник указал фейковый возраст, чтобы пройти ограничение и зарегистрироваться в приложении для аренды самокатов. После этого он и его товарищ катались по Москве, пока однажды их заметил мужчина. Горожанин снял подростков на видео и отправил кадры в службу поддержки шеринг-сервиса, напомнив, что дети не имеют права кататься на электросамокатах.

Далее представители компании вычислили самокат, на котором катался подросток, и заблокировали используемый им аккаунт. Родителей школьника также оштрафовали на 100 000 рублей.

Тем временем российские сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость самокатов до 20 км/час.