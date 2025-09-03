Московскую студентку арестовали за мем «Вжух, и ты п****»

Студентку из Москвы арестовали на 10 суток за популярный матерный мем в Сети

10 суток ареста получила студентка из Москвы. 22-летняя Елена добавила в «избранное» популярный матерный мем. Мосгорсуд решил, что поступок тянет на административное правонарушение, сообщает Mash .

В суде описали изображение, которое репостнула студентка. На нем «изображен человек, укутанный во флаг ЛГБТ*, в руках он держит палочку и энергетический напиток». На картинке надписи: «Я фея геев*, энергетиков и котиков», «Вжух и ты п****».

Для московского суда этого оказалось достаточно. Судья постановил, что Елена совершила административное правонарушение. Студентку арестовали на 10 суток. От комментариев журналистам она отказалась.

Ранее в Москве на 10 суток арестовали 45-летнего рабочего из дагестанского села. Он по пьяни домогался пассажирки в метро, а после задержания показывал пенис полицейским.

* Сообщество признано экстремистским и запрещено в России.