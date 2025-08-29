«Дагестанский москвич» устроил пьяный «стриптиз» в полиции

«ОН»: в Москве дагестанец домогался человека в метро и показывал пенис полиции

В Москве на 10 суток арестовали 45-летнего рабочего из дагестанского села. Он по пьяни домогался пассажирки в метро, а после задержания показывал пенис полицейским, утверждают «Осторожно, новости» («ОН»).

Все произошло 21 августа. Вечером некий Гертма Абдулкерим оказался в переходе станции метро «Комсомольская», где решил схватить случайную девушку за ягодицы. Незнакомка возмутилась его поступком и обратилась в полицию, после чего жителя Дагестана «быстро нашли и задержали».

Правоохранители повели задержанного в комнату полиции, но он продолжил вести себя развратно. По данным издания, 45-летний рабочий показал правоохранителям свой детородной орган.

В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве. На суде фигурант заявил, что не помнит, что произошло вечером 21 августа, потому что был пьяным.

Суд назначил жителю Дагестана административный арест на 10 суток. Ранее мужчину уже судили за кражу и штрафовали за матерную брань в общественном месте.