Московский суд оштрафовал YouTube на 80 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности YouTube LLC за неисполнение обязательств по распространению информации в интернете, компания получила штраф, об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Согласно постановлению мирового судьи участка № 422 Таганского района, видеохостинг признан виновным по части 5 статьи 13.31 КоАП РФ. В качестве меры наказания назначен административный штраф размером 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России начали замедлять работу YouTube после блокировки ряда российских СМИ за рубежом, но после того, как в Саудовской Аравии состоялись первые после длительного перерыва российско-американские переговоры, в Сети распространилась информация, что скоро санкции в отношении нашей страны будут отменены, а некоторые ушедшие с российского рынка компании вернутся. Предполагалось, что и YouTube снова заработает как прежде.

Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что отмены санкций для возобновления полноценной работы YouTube в России не достаточно. Он рассказал, что еще должно произойти, чтобы видеохостинг снова смог полноценно функционировать.