Московские следователи задержали подозреваемых в вымогательстве с помощью детей

Ранее судимые Владимир Казаченко и Руслан Карпенко заманивали в машину девушек просьбой о помощи ребенку. Там они требовали у них деньги, оформляли кредиты и заставляли снимать наличные в банкоматах.

«У одного из подозреваемых четверо детей. Их и использовали злоумышленники, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв», — рассказал следователь следственного отдела по Таганскому району ГУ СК России по Москве Леонид Шляпцев.

Подозреваемых по делу задержали, 24 октября Таганский суд отправил их под стражу.

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.