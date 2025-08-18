Московские пенсионеры продали квартиру и отдали мошенникам 18 млн рублей

Мошенники в столице развели пожилую пару на 18,1 млн рублей. Пенсионеры верили, что участвуют в масштабной операции по поимке преступной группировки, продав свою квартиру, сообщает Baza .

В конце мая женщине позвонили и представились участковым. Пенсионерке рассказали, что в Таганском районе, где она живет, орудуют опасные преступники. Якобы они убили ее соседку. Лжеучастковый оставил два номера телефона, по которым нужно было позвонить в случае опасности.

В тот же день паре позвонил преступник, он угрожал и требовал отдать 500 тыс. рублей. Они тут же связались с «оперативным сотрудником», который уговорил их отдать 370 тыс. рублей через третьи лица, чтобы полиция смогла задержать мошенника в момент передачи денег.

Позже их поблагодарили за помощь и посоветовали положить 1 млн рублей на «безопасный счет». В июне лжеполицейский втянул пожилых людей в операцию по задержанию всей ОПГ. Для этого паре нужно было продать квартиру. Их убедили, что недвижимость уже находится на торгах, в любой момент ее могут забрать. Пенсионерам показали «документ», в котором было написано, что все сделки на период обременения ФСБ являются фиктивными.

С жертвами связался подставной риелтор, жилье продали за 16,7 млн рублей. Деньги передали «инкассатору», он назвал заготовленный пароль, поэтому мужчина и женщина снова купились на обман. В конце июля пара перевозила мебель, они разговорились с водителем, который заподозрил неладное и отвез пенсионеров в полицию.

Ранее 78-летняя московская пенсионерка лишилась свыше 1 млн рублей и четырех квартир в городе за шесть месяцев общения с телефонными мошенниками. История обмана также началась со лжеучасткового.