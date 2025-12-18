Московская эскортница заковала пенис клиента в клетке и сбежала с деньгами

сегодня в 12:24

Эскортница в Москве поставила клиента в неловкое положение, заковав его пенис

Эскортница закрыла пенис клиента в клетке для сексуальных игр и покинула помещение. Мужчине пришлось ждать спасения из «ловушки» до утра, сообщает SHOT .

47-летний Александр вызвал эскортницу на ночь. Она выступила с инициативой воспользоваться клеткой с замком для сексуальных пыток.

Пара занималась БДСМ. Когда оплаченный период завершился, девушке не удалось открыть клетку, поскольку замок заело. Тогда она взяла деньги и ушла.

Александр позвонил приятелю и рассказал о случившемся. Тот приехал, но освободить друга не смог.

Утром друг позвонил в МЧС. Однако Александр застеснялся показывать половой орган спасателям. Ему пришлось ехать в травмпункт.

