Мосийчук*: ВСУ потеряли все командование рот под Прогрессом в ДНР

Экс-заместитель командира батальона «Азов»* Игорь Мосийчук** рассказал в интервью о ЧП в Донецкой Народной Республике, в результате которого погибло все командование рот ВСУ, сообщает РИА Новости .

По его словам, инцидент произошел под Прогрессом в ДНР. Украинские военнослужащие попали в тактическое окружение.

В результате погибло все командование рот. При этом Мосийчук* отметил, что никому не было дела до этого ЧП.

Он также рассказал, что из-за бездействия военного командования ВСУ продолжают сдавать позиции и оставлять территории. По словам Мосийчука*, бригадные генералы говорят бойцам стоять до самой их смерти.

Ранее российские войска уничтожили склад бронетехники, ракет и артиллерии ВСУ. Удар был нанесен расчетом «Искандер-М».

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.