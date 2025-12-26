Мошенники заставили зумершу установить взрывчатку на авто военного в Ставрополе
Фото - © Медиасток.рф
Оказавшаяся под влиянием аферистов россиянка пыталась по заданию Украины разместить бомбу на авто военного в Ставрополе. Однако ее поймали с поличным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Девушка 2007 года рождения выполняла задание спецслужб Украины. Она занималась подготовкой теракта в отношении военного министерства обороны РФ.
В ЦОС ФСБ подчеркнули, что девушке передали взрывчатку мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Она собиралась разместить ее на машине рядом с военной частью.
Девушку задержали с поличным. По информации правоохранителей, зумерша оказалась под влиянием мошенников. Они угрожали девушке уголовным преследованием. В настоящий момент по отношению к девушке уже были возбуждены уголовные дела по ряду статей.
