Мошенники заставили зумершу установить взрывчатку на авто военного в Ставрополе

В Ставрополе зумер по заданию Украины устанавливала взрывчатку на авто военного

Оказавшаяся под влиянием аферистов россиянка пыталась по заданию Украины разместить бомбу на авто военного в Ставрополе. Однако ее поймали с поличным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Девушка 2007 года рождения выполняла задание спецслужб Украины. Она занималась подготовкой теракта в отношении военного министерства обороны РФ.

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что девушке передали взрывчатку мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Она собиралась разместить ее на машине рядом с военной частью.

Девушку задержали с поличным. По информации правоохранителей, зумерша оказалась под влиянием мошенников. Они угрожали девушке уголовным преследованием. В настоящий момент по отношению к девушке уже были возбуждены уголовные дела по ряду статей.

