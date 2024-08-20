Мошенники заставили сотрудницу «Спартака» раздеться на видео и отдать 3 млн руб

Мошенники обманным путем заставили 55-летнюю сотрудницу футбольного клуба «Спартак» перевести все деньги на «безопасный счет», взять кредит для «сохранения средств», а после — раздеться на камеру, после чего она поняла, что общается совсем не с сотрудниками Центробанка, пишет Telegram-канал Baza .

Впервые женщине позвонили 12 августа, когда она была на больничном. Собеседники убедили сотрудницу «Спартака» продиктовать код из SMS-сообщения, завладели ее аккаунтом от «Госуслуг» и начали обманом от имени Центробанка убеждать в том, что ее деньги в опасности и их срочно нужно перевести на «безопасный счет», а затем оформить кредит, чтобы их «сохранить».

В итоге по указу мошенников женщина сняла в одном банке 2,2 млн рублей, в другом — 500 тыс. рублей, затем она оформила кредит еще на полмиллиона рублей. После этого собеседники убедили ее обнажиться во время видеозвонка под предлогом идентификации личности, после чего начали шантажировать голыми кадрами и требовать еще полмиллиона рублей.

В этот момент пострадавшая поняла, что общалась и переводила деньги мошенникам. Она уже обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб составил 3,2 млн рублей.