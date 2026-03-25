Мошенники заставили школьницу из Приангарья стать «сотрудником спецслужб»

Мошенники убедили школьницу из Приангарья «стать внештатным сотрудником спецслужб» и отправиться в другой регион, чтобы выполнить их задание. Девушку вовремя сняли с поезда правоохранители, сообщает «МВД Медиа» .

Злоумышленники связались с одиннадцатиклассницей по телефону и представились правоохранителями. Они обманом завладели ее паспортными данными, а затем обвинили в финансировании запрещенных организаций и госизмене.

Они угрожали школьнице возбуждением уголовного дела и убедили ее «стать внештатным сотрудником спецслужб», а затем отправили в Кузбасс для выполнения их задания. Девушка соврала родителям, что едет к подруге, а сама села на поезд.

О каждом своем шаге она докладывала кураторам. О происходящем стало известно сыщикам органов безопасности. Они передали информацию транспортной полиции, те сняли школьницу с поезда и вернули домой.

Сейчас устанавливаются лица, ответственные за вербовку школьницы и обман.

Между тем мошенники начали заражать гаджеты россиян шпионскими программами. Выявить из можно с помощью антивирусов или специальных приложений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.