сегодня в 15:35

Мошенники украли у женщины 280 тысяч, обманув 9-летнюю дочь в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде девятилетнюю девочку обманули аферисты во время покупки виртуальной валюты для игры. Мошенники украли с банковской карты ее матери 280 тыс. рублей, сообщает « Время » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Девочка хотела купить виртуальную валюту для известной игры в интернете. Аферист сказал, что он работает в службе поддержки.

Для приобретения виртуальных монет девочке якобы нужно было переслать средства по отправленным реквизитам. Дочь сделала то, что сказал аферист.

Таким образом с банковской карты матери украли 280 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области призвала родителей объяснять детям правила безопасности во время приобретения виртуальной валюты в сетевых играх. Важно рассказать, какую информацию можно передавать.

