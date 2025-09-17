Школьники из Московского региона пропали после общения с украинскими мошенниками

Два школьника из разных районов Московского региона пропали после общения с неизвестными. Предварительно, с ними связались украинские мошенники. Впоследствии мальчиков нашли и доставили домой, сообщает SHOT .

Один из пропавших ребят — 13-летний москвич Кирилл. Он находился дома, когда с ним связался некий мальчик, сообщивший, что отдыхал с подростком в летнем лагере. Неизвестный предложил погулять. Когда Кирилл поделился геоточкой, ему пришло видеосообщение со странным взрослым, который начал запугивать подростка.

Он представился сотрудником МВД и потребовал доказать, что ребенок не связан с ВСУ. Мошенник угрозами заставил Кирилла отправить фото с банковскими счетами из приложений родителей, а также перевести все средства на сторонние счета. Мальчик также разбил телефон отца по указке злоумышленников.

Затем неизвестные велели Кириллу не ехать домой, утверждая, что в ином случае его родителей лишат родительских прав. Подросток просидел всю ночь на скамье в закрытом ЖК, а утром его нашли полицейские.

Второй пропавший — 8-летний Глеб из Зеленограда, страдающий аутизмом. По словам очевидцев, он ушел из дома и направлялся в сторону Москвы. К счастью, ребенка нашли. Проверяется информация о причастности украинских мошенников к этому инциденту.