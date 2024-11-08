Мошенники сняли 1,3 млн рублей с карты умершего москвича

В столице мошенники похитили 1,3 миллиона рублей с банковской карты покойного. Им это удалось благодаря восстановлению SIM-карты пострадавшего. Специалисты разоблачили детали этой мошеннической схемы и поделились советами по обеспечению безопасности своих данных, сообщает «Царьград» .

Согласно имеющимся сведениям, преступники смогли украсть средства, используя неактивную SIM-карту покойного человека. Они восстановили ее и таким образом смогли снять более одного миллиона рублей со счета.

Предыдущий владелец карты скончался весной 2024 года, и мошенничество произошло в тот же период. Родственники покойного узнали о происшествии только через полгода, когда супруга Анатолия запросила у банка выписки по его счетам. В ходе проверки выяснилось, что незнакомцы получили доступ к его счету всего через неделю после его смерти, воспользовавшись SIM-картой. Они посетили пункт связи, предоставив паспортные данные мужчины, и оформили дубликат его SIM-карты, после чего сняли деньги с его счета.

Согласно мнению специалистов, мошенники все чаще обращают внимание на счета умерших людей. Например, эксперты из Fraud Protection зарегистрировали свыше ста попыток несанкционированного доступа к личным кабинетам клиентов одного онлайн-банка всего за полгода. Первые случаи подобных взломов были зафиксированы еще в 2022 году.

Существуют методы защиты от данного вида мошенничества. Важно сразу же заблокировать мобильный номер покойного и аккаунт на «Госуслугах». Обычно информация о смерти поступает в банк из налогового органа, однако ручная блокировка будет быстрее и проще. Единственным наследникам советуют незамедлительно перевести средства на свой счет.