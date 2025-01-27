Мошенники с помощью Mamonta украли аккаунт режиссера Бежуашвили

Киберпреступники завладели аккаунтом известного российского режиссера в Telegram, используя вредоносную программу Mamont, они успешно обманули его знакомого кинопродюсера, действуя от имени Николоза Бежуашвили, пишет SHOT .

Злоумышленники отправили Бежуашвили подозрительную ссылку с текстом «Это ты на видео?». Режиссер, не заподозрив подвоха, перешел по ней. В результате хакеры получили полный контроль над его Telegram-аккаунтом и начали рассылать сообщения его контактам, прося финансовой помощи.

Кинопродюсер Рубен Атоян, создавший такие популярные проекты, как «Мы из будущего» и «Десантура», поверив в подлинность просьбы, откликнулся на призыв о помощи и отправил мошенникам 12 000 рублей. Он оказался единственным, кто попался на эту уловку, среди всех знакомых режиссера.

Узнав о случившемся, Бежуашвили начал экстренно оповещать своих знакомых, так как мошенники уже успели разослать сообщения десяткам контактов из его списка.

Ранее полиция предупредила россиян о том, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам в Telegram, даже если они приходят от знакомых людей. В мессенджере взламывают аккаунты новым вирусом Mamont.