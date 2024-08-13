Мошенники «развели» нижегородцев на 100 млн руб за неделю

Жители Нижегородской области за неделю лишились примерно 100 000 000 рублей из-за мошеннических действий. Полицейские знают о 121 эпизоде афер, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

Мошенники использовали разные схемы для обмана нижегородцев. Так, 23 жителя оказались обмануты во время онлайн-шоппинга, а еще 18 человек «развели» по схеме с «завершением срока действия SIM-карты». Почти полсотни нижегородцев обманули, позвонив им от имени якобы службы безопасности банка.

Телефонные мошенники регулярно обманывают россиян на деньги, называя себя якобы сотрудниками портала «Госуслуги», силовиками, банковскими работниками или операторами мобильной связи.

Для недопущения обмана гражданам советуют сразу же бросать трубку, как только незнакомцы требуют от них назвать пароли от сервисов, банковские реквизиты, коды или советуют инструкции финансовых махинаций.