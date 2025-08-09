Мошенники развели маму экс-футболиста Дмитрия Тарасова на 6 млн рублей

Аферисты связались с Ольгой Александровной 5 августа. При этом сначала жертве отправили сообщение о взломе ее аккаунта на «Госуслугах» с якобы номером техподдержки. Женщина позвонила по телефону, а затем злоумышленники применили стандартную схему обмана.

Женщину перевели на лжесотрудника ФСБ по имени Сергей Алексеевич Громов. Жертву обрабатывали 3 дня. Она занимала деньги и продала автомобиль, после чего всего деньги переводила мошенникам. При этом неизвестные запретили Ольге Александровне звонить сыну.

Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время с Ольгой Александровной работают психотерапевты. Сын пообещал матери вернуть украденные деньги.