Мошенники развели бывшего генерал-лейтенанта Генштаба РФ на 19,5 млн рублей

Пожилому человеку звонили несколько раз. Первый раз злоумышленники представились сотрудниками МГТС и попросили сказать данные, чтобы провести перерегистрацию телефона.

Затем они сказали, что звонят сотрудники российских спецслужб, и заявили, что ранее ему набирали мошенники, которые сняли деньги со счета и проспонсировали ВСУ. Кроме того, «силовики» рекомендовали снять всю оставшуюся наличку и передать курьеру. Это нужно было для алиби, что экс-военный не виноват. Он послушался злоумышленников.

Экс-генерал-лейтенант вместе с женой собрал все свои накопления, которые находились дома (14,1 млн рублей и 23 тыс. долларов), и передал неизвестному. Затем мужчина пошел в банк. Там он снял со счета еще 3 млн, которые снова передал курьеру. Вскоре жертве позвонили и отчитались, что деньги были получены, их вернут.

Только через некоторое время генерал-лейтенант понял, что его обманули мошенники, и отправился в полицию.

Военный в 1990-х работал в Генштабе ВС РФ. В последнее время он был председателем совета ветеранов по Коптевскому району. Кроме того, мужчина постоянно общался с руководством колледжей, школ и гимназий, проводил военно-патриотическую работу среди молодежи.