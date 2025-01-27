Мошенники обманули восходящую звезду российского биатлона на 1,2 млн рублей

Аферисты обманули восходящую звезду российского биатлона Платона Исламшина на более 1,2 млн рублей. Один мошенник представился вице-президентом Федерации лыжных гонок, а второй сотрудником ФСБ, сообщает Mash .

19-летний биатлонист приехал в Москву из Свердловской области на лечение. Он был травмирован в начале января 2025 года во время участия в IV Российско-китайских молодежных играх.

Через некоторое время после этого Исламшину позвонили мошенники. Один аферист сказал, что он — «вице-президент Федерации лыжных гонок». Затем убедил спортсмена, что якобы работники Федеральной службы безопасности проводят операцию по обнаружению иностранных агентов, и ему вскоре позвонит работник ФСБ.

Другой мошенник позвонил Исламшину и сказал, что от его имени были отправлены деньги «РДК»*. После этого аферист призвал биатлониста перевести все средства «на безопасный счет», чтобы «защитить себя».

Исламшин сделал два перевода на общую сумму 1 211 000 рублей. В рамках одного транша отправил 831 тыс., а второго - 380 тыс.руб.

Затем аферисты начали убеждать Исламшина в том, что ему нужно взять кредит и отправить еще денег. Только тогда спортсмен понял, что его обманули.

Ранее бывшего депутата Госдумы Бембя Хулхачиева развели на 13 млн рублей мошенники. Аферисты использовали похожую схему обмана.

*Организация признана в России террористической и запрещена.