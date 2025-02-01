Мошенники обманули топ-менеджера «Лаборатории Касперского» на 10 млн рублей

Аферисты обманули 67-летнего советника генерального директора по образовательным проектам «Лаборатории Касперского» Вениамина Гинодмана. Они украли у мужчины 10 млн рублей, сообщает Mash .

Мошенники использовали в отношении Гинодмана стандартную схему обмана. Они позвонили мужчине несколько раз, представившись работниками службы безопасности «Лаборатории Касперского», сотрудниками Росфинмониторинга, а также правоохранительных органов.

Затем аферисты сказали Гинодману, что его взломали. Злоумышленник, сделавший это, якобы планирует отправить украденные средства на Украину.

После этого советник гендиректора снял с банковской карты 10 млн рублей. Семь млн Гинодман отдал неизвестной девушке на улице Нахимова в Санкт-Петербурге. Еще три вручил молодому парню в Москве на Планерной улице.

Затем Гинодман обратился с заявлением в полицию. Проводится проверка.

Ранее в Москве девятилетняя девочка доверилась незнакомцу. Он убедил ее перевести 780 тыс. рублей.