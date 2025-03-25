Мошенники обманули пенсионерку в Москве на 200 тыс руб, запугав «кавказским маньяком»

Mash: мошенники запугали пенсионерку маньяком, чтобы та перевела им 200 тыс руб

Телефонные мошенники использовали схему с «кавказским маньяком», чтобы запугать пенсионерку из Москвы. Обманутая женщина перевела им более 200 тыс. рублей, сообщает Mash .

С 82-летней пенсионеркой связался человек, назвавшийся участковым. Он сообщил, что в Савеловском районе орудует «кавказский маньяк», который нападает на пожилых людей, убивая их ножом в спину.

«Участковый» попросил женщину связаться с ним в случае опасности. На следующий день пенсионерке позвонил неизвестный. Он стал угрожать ей и требовать от женщины 500 тыс. рублей. Та позвонила «участковому», который перевел ее на «следователя».

Якобы правоохранитель предложил пенсионерке принять участие в поимке маньяка. Он обманул женщину на 234 тыс. рублей. Пенсионерка передала деньги через курьера. Только спустя время она поняла, что ее обманули. Женщина написала заявление в полицию.

Ранее нижегородка «заложила» дом из-за телефонных мошенников и лишилась 8 млн руб. Аферистам удалось убедить женщину, что ее деньги якобы хотят перевести в недружественную страну, они заставили ее перевести средства на «безопасный счет».