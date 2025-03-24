Даже «заложила» квартиру: нижегородку жестоко обманули телефонные мошенники

В Нижнем Новгороде 56-летняя женщина потеряла свыше 8 млн рублей из-за действий телефонных мошенников. Она отдала аферистам все свои сбережения, продала машину и взяла кредит под залог жилья, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой главк МВД по Нижегородской области.

Мошенники обманывали россиянку на протяжении месяца, представляясь «силовиками», «менеджерами банка» и «сотрудниками сотового оператора». Аферистам удалось убедить женщину, что ее деньги якобы хотят перевести в недружественную страну, в связи с чем средства нужно отправить на «безопасный счет».

Сначала нижегородка отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей, позже — еще 1,49 млн рублей. Далее жертва продала иномарку за 1,6 млн рублей и взяла кредит под залог квартиры, получив 4,35 млн рублей. Все средства женщина отдала мошенникам, лишившись в общей сумме свыше 8 000 000 рублей.

Осознав обман, россиянка отправилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.