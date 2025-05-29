Мошенники массово продают школьникам фальшивые ответы на ЕГЭ

Мошенники активно обманывают школьников, предлагая им поддельные решения для Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В текущем году в Telegram было заблокировано 48 подобных материалов, что в 12 раз превышает показатели 2024 года, сообщает SHOT .

Существует множество сайтов и каналов, предлагающих 11-классникам приобрести готовые ответы за 2–8 тыс. рублей, чтобы избежать стресса перед экзаменами. Выпускники готовы отказаться от обедов для экономии денег, но в итоге сталкиваются с обманом и потерей своих личных данных. С каждым годом количество таких продавцов увеличивается.

В настоящее время Роскомнадзор заблокировал уже 60 подобных объявлений о продаже ответов, при этом за весь прошлый год их было 64. Раньше это были сторонние сайты, а сейчас преимущественно боты в Telegram.

Мошенники активизируются перед ЕГЭ и уже предлагают готовые ответы на экзамен по русскому языку, который пройдет 30 мая. Роспотребнадзор предупреждает, что утечка заданий невозможна из-за сложной защиты материалов. Доступ к заданиям есть только у организаторов за несколько минут до начала экзамена.

Кроме того, за незаконное распространение КИМ предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишения свободы на срок до 6 лет. Школьники, пойманные на списывании, будут вынуждены пересдавать экзамен через год.