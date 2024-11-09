Мошенники используют новую схему обмана через WhatsApp*

Задача мошенников — украсть аккаунт жертвы в мессенджере. Для этого они представляются работниками службы безопасности WhatsApp*, говорят, что заблокируют программу. Затем требуют как можно скорее сказать пришедший в смс-сообщений код, чтобы «подтвердить свою личность».

Если продиктовать цифры, то мошенники мгновенно получат доступ к профилю в WhatsApp*. Затем они от лица обманутого начнут писать его друзьям, родственникам, под разными предлогами вымогать деньги.

Ранее аферисты обокрали 71-летнюю певицу Аллу Аблабердыеву. Они похитили 95 тыс. рублей.

*Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.