Мошенник притворился страховщиком и украл у нижегородца деньги

Мошенник обманул 51-летнего жителя Нижнего Новгорода, украв у него почти 10 тысяч рублей. Злоумышленник представился работником страховой компании, сообщает pravda-nn.ru .

Пострадавший заявил полиции, что искал недорогой вариант оформления страхового полиса для своего автомобиля. Вскоре с ним на связь вышел некий человек, назвавшийся представителем страховой фирмы, и предложил заключить договор по весьма выгодной цене.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области отметили, что мужчина согласился на предложение. Мошенник отправил ему ссылку для оплаты услуг.

Житель Нижнего Новгорода перешел по указанному адресу и ввел данные своей кредитной карты. В результате с его счета было списано 9 753 рублей. После этого лжепредставитель страховой компании перестал выходить на связь.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.