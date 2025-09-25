Мосгорсуд заочно приговорил главу Нарвского музея в Эстонии к 10 годам колонии

Директор Нарвского музея в Эстонии Мария Сморжевских-Смирнова была заочно приговорена Мосгорсудом к 10 годам лишения свободы, сообщает ТАСС .

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ и за реабилитацию нацизма. Прокурор запрашивал для нее 12 лет колонии, а защита просила оправдать ее. Суд признал ее виновной по обеим статьям.

Директор Нарвского музея в Эстонии получила 10 лет лишения свободы заочно с отбыванием в колонии общего режима по совокупности преступлений. Также ей на пять лет запрещается заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием интернет-сайтов.

Приговор в законную силу еще не вступил. Подсудимая может обжаловать его. Сморжевских-Смирнова объявлена в международный розыск.

Ранее суд заочно приговорил участниц Pussy Riot к срокам до 13 лет. Их обвиняют в распространении фейков о ВС РФ.

