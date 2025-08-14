Мосгорсуд предупредил о фейковых рассылках с предложением стать присяжным

В Мосгорсуде предупредили, что мошенники начали рассылать на электронную почту москвичей фейковые предложения о включении в список кандидатов в присяжные заседатели, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Злоумышленники просят жертв перейти по указанной ссылке для подтверждения или отказа. Также они угрожают административной или уголовной ответственностью, если им не будет предоставлен ответ.

Москвичам напомнили, что Московский городской суд и районные суды общей юрисдикции столицы никогда не просят перейти по ссылкам. Если гражданин откроет указанный в фейковом уведомлении ресурс, то мошенники получат доступ к его данным.

Жителей столицы попросили не переходить по сомнительным ссылкам.

Ранее жителей Подмосковья предупредили, что мошенники стали рассылать фейковые штрафы за нарушения ПДД. В фейковых уведомлениях размещена кнопка «оплатить сейчас», ведущая на сторонний ресурс.