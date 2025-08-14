Мосгорсуд предупредил о фейковых рассылках с предложением стать присяжным
В Мосгорсуде предупредили, что мошенники начали рассылать на электронную почту москвичей фейковые предложения о включении в список кандидатов в присяжные заседатели, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Злоумышленники просят жертв перейти по указанной ссылке для подтверждения или отказа. Также они угрожают административной или уголовной ответственностью, если им не будет предоставлен ответ.
Москвичам напомнили, что Московский городской суд и районные суды общей юрисдикции столицы никогда не просят перейти по ссылкам. Если гражданин откроет указанный в фейковом уведомлении ресурс, то мошенники получат доступ к его данным.
Жителей столицы попросили не переходить по сомнительным ссылкам.
Ранее жителей Подмосковья предупредили, что мошенники стали рассылать фейковые штрафы за нарушения ПДД. В фейковых уведомлениях размещена кнопка «оплатить сейчас», ведущая на сторонний ресурс.