Жителей Подмосковья предупредили, что мошенники стали рассылать фейковые штрафы

Гражданам стали приходить сообщения об оплате штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф!», — такие сообщения стали получать граждане на электронную почту или в мессенджерах.

Мошенники рассылают подобные письма о «штрафах», в которых прикреплен PDF-файл, похожий на официальное постановление. Кроме того, там размещена кнопка «оплатить сейчас», ведущая на сторонний ресурс.

Если нажать на эту кнопку, человека ждет два варианта развития событий. Он перейдет на фальшивый сайт, который копирует государственные или банковские ресурсы. Далее там просят ввести данные банковской карты и код подтверждения из СМС. Так преступники могут украсть деньги или персональные данные. Во втором варианте событий в сообщении окажется фишинговая страница с вирусом, который заражает устройство пользователя. С его помощью преступники перехватывают пароли, получают доступ к банковским приложениям, мессенджерам и другим сервисам.

Будьте бдительны и предупредите близки о подобных схемах. Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.