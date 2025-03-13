«Мосэнерго»: пожар на кровле ТЭЦ-16 ликвидировали
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Пожар на кровле здания ТЭЦ-16 в столице потушили. Огонь полыхал в строении, выведенном из эксплуатации для ремонта, сообщает пресс-служба «Мосэнерго».
Пожар не повлиял на работу ТЭЦ. Энергоснабжение потребителей не было нарушено.
Ранее Mash сообщал, что был риск перехода огня на помещения, где хранятся масляные баки. Кроме того, у пожарных возникла еще одна проблема: низкопроложенные трубы мешали установке подъемных механизмов.
Причиной пожара на ТЭЦ-16 стало возгорание битумного утеплителя. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.
ТЭЦ находится на 3-й Хорошевской улице в Москве. Огонь распространился более чем на 300 кв. м.