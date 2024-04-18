Мощный взрыв раздался в районе Днепропетровска

Около Днепропетровска на востоке Украины прогремел мощный взрыв, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: военкоры русской весны» .

В Сети появились фотографии, сделанные сразу после взрыва. На них виден столб густого черного дыма.

Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось о летящих к Днепропетровску баллистических ракетах.

В восточной части Украины звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее аэродром и склады попали под удар российских сил в Ивано-Франковской области. Зафиксировано не менее 3 прилетов.