Мощный взрыв раздался в районе Днепропетровска
«РВ»: взрыв прогремел в районе Днепропетровска
Фото - © РИА Новости
Около Днепропетровска на востоке Украины прогремел мощный взрыв, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: военкоры русской весны».
В Сети появились фотографии, сделанные сразу после взрыва. На них виден столб густого черного дыма.
Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось о летящих к Днепропетровску баллистических ракетах.
В восточной части Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее аэродром и склады попали под удар российских сил в Ивано-Франковской области. Зафиксировано не менее 3 прилетов.