сегодня в 13:02

Мощный ураган в Башкирии сорвал крыши колледжа и школы

В нескольких районах Башкирии прошел мощный ураган. Стихия сорвала крыши филиала Белебеевского колледжа механизации и электрификации в Ермекееве и средней школы в селе Целинное, сообщает РБК .

В МЧС отметили, что в западной части Башкирии порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Ураган повредил 100 кв. м крыши колледжа и 120 кв. м кровли школы над спортзалом.

В результате разгула стихии никто не пострадал. Восстановительные работы запланировали на 18 июня.

Ураганный ветер бушевал и в Подмосковье. Очевидцы публиковали кадры, на которых видны сильные потоки воды и штормовой ветер, наклонявший к земле деревья. В Серпухове ветер сорвал крыши домов.