Мощный столб воды высотой с 9-этажный дом поднялся в Марьино из-за прорыва трубы
SHOT: в Марьино столб воды вырвался из-под земли и достиг высоты в 9 этажей
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Столб воды, похожий на гейзер, вырвался из-под земли в районе Марьино столицы из-за прорыва трубы, сообщает SHOT.
Очевидцы отмечают, что высота столба достигала уровня девятого этажа.
Сообщается, что прорыв уже устранили, но улица Новомарьинская оказалась подтоплена.
Ранее трубу с кипятком прорвало в Санкт-Петербурге. Вода залила дорогу и припаркованные автомобили.