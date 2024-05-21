Мощный столб воды высотой с 9-этажный дом поднялся в Марьино из-за прорыва трубы

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SHOT: в Марьино столб воды вырвался из-под земли и достиг высоты в 9 этажей

Столб воды, похожий на гейзер, вырвался из-под земли в районе Марьино столицы из-за прорыва трубы, сообщает SHOT .

Очевидцы отмечают, что высота столба достигала уровня девятого этажа.

Сообщается, что прорыв уже устранили, но улица Новомарьинская оказалась подтоплена.

Ранее трубу с кипятком прорвало в Санкт-Петербурге. Вода залила дорогу и припаркованные автомобили.