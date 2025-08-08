сегодня в 13:23

Мощный сель снес автомобиль, вышку связи и разрушил аттракцион в Абхазии

Мощный сель снес автомобиль, вышку связи и разрушил аттракцион «Тарзанка» в Бзыбском ущелье из-за длительных проливных дождей в Абхазии. В связи с угрозой повторных обвалов в районе озера Рица людей готовят к экстренной эвакуации, сообщает Mash .

Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало. В настоящее время связь отсутствует. Сотрудники МЧС собирают людей для проверки ситуации. Дорога в направлении Рицинского парка перекрыта.

На опубликованных кадрах видно, как обрушившийся мощный горный поток превратил в груду металла легковушку и аттракцион «Тарзанка».

Туристов призвали уточнять обстановку перед поездкой.

Ранее стало известно, что река Хоста вышла из берегов из-за сильных ливней в Сочи. В нескольких районах образовались грязевые водопады, а дороги перекрыло рухнувшими деревьями.