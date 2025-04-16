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Мощный пожар вспыхнул у Курского подшипникового завода после задержания Смирнова

Сильный пожар разгорелся около Курского подшипникового завода. Густой темный дым виден из разных уголков города, сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, огонь вспыхнул в помещении, которое арендовал владелец мастерской шиномонтажа. Причины и обстоятельства возгорания пока неизвестны.

Сведений о наличии пострадавших не поступало.

Тем временем силовики задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщили СМИ. По данным прессы, на чиновника дал показания бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Его ранее арестовали по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на защиту приграничного региона от ВСУ.