Мощный квартирный пожар вспыхнул в ЖК Красногорска

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Сильный пожар вспыхнул в квартире ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске

Сильный пожар разгорелся в квартире жилого комплекса «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске. Очевидцы запечатлели возгорание на видео, сообщает «МК: срочные новости» .

На кадрах можно заметить, как из горящей квартиры идет густой дым. Пламя поднимается к верхним этажам дома.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

За прошедшие сутки по всей Московской области ликвидировали 238 пожаров. В результате одного из возгораний пострадал человек.