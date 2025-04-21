За сутки сотрудники МЧС потушили 238 пожаров, один человек пострадал

В течение последних суток сотрудники подмосковного МЧС РФ получили 238 сигналов о пожарах в разных округах. Все горения удалось ликвидировать, в одном из пожаров пострадал человек, сообщает «МЧС в Московской области» .

Один из крупных пожаров за сутки произошел в округе Богородский. 20 апреля в 14:12 на пульт диспетчера МЧС пришел сигнал о том, что горит дачный дом. Площадь пожара в общей сложности за период горения достигла 275 квадратных метров. Полностью ликвидировать огонь удалось только через несколько часов — в 18:16. В этом происшествии никто не пострадал.

В общей сложности за сутки спасатели Подмосковья выезжали на тушение пожаров 238 раз. В одном из пожаров пострадал человек. О степени полученных травм ничего не сообщается.

Также сотрудников МЧС РФ за сутки привлекали к ликвидации последствий 10 аварий, в которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести, а четверо, к сожалению, погибли.

Причины всех пожаров будут установлены в ходе специальных экспертиз. Сотрудники МЧС РФ в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил безопасности во время работы с огнем и при эксплуатации бытовых электроприборов. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.