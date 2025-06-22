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Мощные взрывы прогремели в Хайфе и Тель-Авиве

В Израиле утром в воскресенье прогремели мощные взрывы, их слышали в Хайфе и Тель-Авиве, сообщает SHOT .

Иран запустил около 30 ракет по территории противника. В ЦАХАЛ заявили, что во всей стране объявили ракетную опасность.

По предварительным данным, одна из иранских баллистических ракет упала около жилых домов в Хайфе. На месте ЧП виден густой черный дым.

В Хайфе ранен минимум один человек. Также сильно поврежден один жилой дом.

Ранее в центре Тель-Авива начался пожар в жилом доме после падения фрагментов сбитой иранской ракеты.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. После этого последовал ответный удар. Страны регулярно обмениваются ударами, разрушают военные и гражданские объекты. Также к конфликту подключились США.